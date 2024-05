Ousmane Sonko a condamné la présence militaire de la France au Sénégal

Lors d’un discours prononcé hier à l’Université Diop de Dakar, le premier ministre sénégalais a condamné la présence militaire de la France dans son pays.

Ousmane Sonko dénonce le silence et le néocolonialisme de Macron

En outre, le Premier ministre sénégalais a dénoncé le silence d’Emmanuel Macron envers Macky Sall, qui a réprimé l’opposition entre 2021 et 2024.

« Durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique, ayant entraîné et causé la mort de plus d’une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1 000 détenus politiques, vous n’avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s’est passé au Sénégal », a-t-il rappelé, accusant l’Union européenne du même mutisme.

Avant d’être nommé chef du gouvernement en avril dernier par le président élu Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a été emprisonné pendant plusieurs mois et empêché de concourir à l’élection dont il était l’un des favoris.