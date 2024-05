Suisse : Reprise des manifestations pro-Palestine à l'Université de Genève

Les manifestations des étudiants suisses de l’université Genève ont débuté le 7 mai sur le campus universitaire et pris fin après des interventions de la police le 15 mai.

Les étudiants ont décidé de poursuivre leur protestation après un blocage au niveau des négociations avec l'administration de l'université depuis le 15 mai, rapporte Andalou.

La manifestation a débuté mardi, vers 13 heures, avec la participation de plus de 100 étudiants.

Les gardes de sécurité de l'université ont tenté de disperser les manifestants avant de faire appel à la police, qui a enlevé les banderoles et les drapeaux de la Palestine.

Les étudiants poursuivent leur protestation, exigeant la reconnaissance du ''génocide'' à Gaza et le boycott des institutions israéliennes.

''Nous ne voulons pas de police à l’université'', et ''Liberté pour la Palestine'', tels étaient les slogans scandés par les étudiants.

Position de l’Université de Genève s’agissant de la guerre imposée par Israël contre Gaza – adoptée par le rectorat de l’Université de Genève en date du 20 mai 2024.



1. L’Université de Genève exprime sa solidarité envers la communauté universitaire de Gaza, les victimes civiles du conflit, condamne la destruction des infrastructures scolaires et universitaires et s’inquiète des conséquences de la guerre sur l’éducation et la recherche.

2. L’Université de Genève appelle toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et les droits humains internationaux.

3. L’Université de Genève s’engage à garantir la transparence des accords de collaboration et des partenariats conclus avec les universités étrangères et à renforcer les contrôles éthiques et déontologiques y relatifs.

4. L’Université de Genève s’engage à renforcer et à étendre les programmes disponibles (Horizon Académique, InZone, Gaza Health Initiative, Scholars at Risk, Programme Peace) en faveur des étudiant-es ainsi que des chercheuses et chercheurs des universités de Gaza, obligé-es d’interrompre leurs activités académiques.

5. L’Université de Genève s’est engagée sur la voie d’une réflexion sur le rôle des universités dans le débat public notamment en cas de conflits armés et souhaite la promouvoir au sein de Swissuniversities et de la League of European Research Universities (LERU).

6. L’Université de Genève soutient les appels des organisations internationales humanitaires tendant à la libération des otages et à un cessez-le-feu afin d’éviter une catastrophe humanitaire.