La responsabilité du massacre israélien contre Rafah incombe aux États-Unis (Ansarullah)

Le Bureau politique d'Ansar Allah a fermement condamné hier le dimanche le massacre odieux israélien contre des déplacées au nord-ouest de Rafah, qui a fait des dizaines de martyrs et de blessés, a rapporté l’agence de presse yemenite Saba.

Le Bureau politique a confirmé que l'Holocauste sioniste contre les personnes déplacées à Gaza reflète le niveau de brutalité de l'ennemi israélien ainsi que le niveau de sa criminalité et de sa laideur.

Il a souligné que les massacres contre les civils prouvent une fois de plus l'échec de l'ennemi et prouvent au monde que l'entité sioniste ne se soucie pas des lois internationales et ne prête aucune attention aux décisions de la Cour de Justice.

Le Bureau politique d’Ansar Allah a tenu les États-Unis entièrement responsables du massacre de Rafah et d’autres massacres, car ils sont le principal soutien de l’entité ennemie.

Il a appelé la communauté internationale à faire pression sur l'ennemi sioniste pour qu'il retire ses forces du terminal de Rafah de la Palestine, ouvre le terminal et apporte de l'aide.