Le chef des droits de l'homme de l'ONU : il n’y a littéralement aucun endroit sûr à Gaza

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a exprimé, ce lundi, son sentiment « d'horreur » face à la frappe aérienne israélienne qui a tué 45 personnes dans un camp de personnes déplacées à Rafah, appelant les responsables à être arrêtés et tenus pour responsables

« Les images du camp sont horribles et ne montrent aucun changement apparent dans les méthodes et moyens de guerre utilisés par Israël qui ont déjà conduit à tant de morts de civils », a déclaré M. Türk dans un communiqué de presse. « La frappe de dimanche souligne une fois de plus qu’il n’y a littéralement aucun endroit sûr à Gaza », selon la presse de l’Onu.

« Ce qui est choquant, c’est qu’en frappant une telle zone, densément peuplée de civils, le résultat était tout à fait prévisible », a ajouté le Haut-Commissaire, qui a appelé Israël « à cesser son offensive militaire dans le gouvernorat de Rafah, comme l'a ordonné la Cour internationale de Justice (CIJ) ».

Les forces d’occupation sionistes ont commis, dans la nuit de dimanche à lundi 27 mai, un nouveau massacre qui a couté la vie à 45 Palestiniens et blessé 65 autres, dont plusieurs grièvement atteints.