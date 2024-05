L’Iran et le Sultanat d'Oman soulignent la nécessité d'envoyer une aide humanitaire d'urgence à Gaza

Le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman et sa délégation qui l'accompagnait, qui se sont rendus à Téhéran pour exprimer leur condoléances à l'occasion du martyre du président Ebrahim Raïssi et ministre des Affaires étrangères et leurs compagnons, ont rencontré et s'est entretenu avec le chef de la diplomatie iranienne par intérim, Ali Bagheri, lundi soir, à Téhéran.

Lors de cette rencontre, Ali Bagheri a apprécié les messages de condoléances du Sultan d'Oman et d'autres hauts responsables omanais.

Notant que les initiatives du président martyr Raïssi et du ministre des Affaires étrangères pour faire progresser la politique de bon voisinage ont créé une base solide pour renforcer les relations globales et durables entre les pays de la région, Bagheri a exprimé l'espoir que les dirigeants des deux pays prendront des mesures plus sérieuses pour développer leurs relations.

Se référant à ses relations amicales et intimes avec Hossein Amir Abdollahian, ministre martyr des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badr al-Busaidi a considéré la visite en Iran pour transmettre les condoléances et la sympathie du Sultan, du gouvernement et du peuple d'Oman, au Guide suprême, au gouvernement et au peuple iraniens, dans le cadre des relations de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a qualifié les relations entre Téhéran et Mascate d'excellentes grâce à la ferme volonté des dirigeants des deux pays et aux efforts diligents du ministre martyr des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian, et s'est dit convaincu qu'avec le même esprit et la même force, nous poursuivrons le développement et la promotion des relations entre les deux pays.

Les deux parties ont également discutés des derniers développements concernant les crimes et le génocide du régime d'occupation sioniste dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée et ont souligné la nécessité d'envoyer une aide humanitaire d'urgence à la population de Gaza.