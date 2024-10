La crise du Liban s'invite au 19e Sommet de la francophonie à Paris

« Nous avons exprimé notre solidarité avec le Liban. Nous avons unanimement appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable et réaffirmé notre engagement à désamorcer les tensions dans la région. Nous voulons la paix et la sécurité pour tous », a déclaré Macron au 19e Sommet de la Francophonie qui se tient en France.