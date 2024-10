Baghaei : l'Iran déterminé dans sa réponse à l'agression d’Israël

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, en réponse à la question du journaliste d'IRNA sur les résultats de la vaste vague de condamnations des pays régionaux et extra-régionaux contre l’agression israélienne, a déclaré : « Cette vague de condamnations montre le consensus des pays de la région et montre que les pays de la région sont arrivés à la conclusion que le principal problème et la racine de l'insécurité dans la région est le régime sioniste depuis 80 ans. »

Selon le directeur du bureau de la diplomatie publique, les pays de la région s'inquiètent de l'escalade de la tension et de la guerre dans la région suite aux menaces continuelles de Tel Aviv.

« Les responsables de cette situation sont les partisans du régime sioniste [les États-Unis et les Etats européens], qui ont empêché toute action des organisations internationales et du Conseil de sécurité contre les crimes du régime sioniste. », a souligné le haut diplomate iranien.

En ce qui concerne la propagande des médias ennemies sur le dossier atomique d’Iran, Baghaei rassure la nature pacifique des activités nucléaires de Téhéran : « Notre position concernant les armes de destruction massive est claire, basée sur la fatwa de la plus haute autorité politique du pays et sur la base d'évaluations logiques, nous ne soutenons en aucune manière la militarisation du programme nucléaire. »