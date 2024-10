La cérémonie funéraire, un dernier adieu au martyr Ali Heydari

Une cérémonie du dernier adieu au martyr Ali Heydari a eu lieu ce jeudi soir (24 octobre 2024 à Téhéran. Le Dr Ali Heidari, a été tué en martyr au Liban alors qu’il était en mission en tant que médecin et ambulancier pour fournir des soins et de l’assistance médicale aux blessés et aux malades. Mardi 22 octobre la voiture qui le transportait a été visée par les drones du régime d’Occupation sioniste suite à quoi il tombe en martyr. (Photo : Mohsen Vanaï)