Le message du Leader de la Révolution après le martyre de brave et dévoué Seyyed Hashem Safieddine

Téhéran- IRNA- Dans un message adressé aux « chers jeunes du Front de Résistance », le Leader de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, rendant hommage à l’âme et à la mémoire de Seyyed Hashem Safeidinne, chef du Conseil exécutif du Mouvement de la Résistance islamique du Liban, Hezbollah a souligné : « Aujourd’hui encore, le Hezbollah reste le plus fervent défenseur du Liban et le plus puissant bouclier contre l’avidité du régime d’Occupation sioniste. »