Les jours de la Révolution - Iran, 1er février 1979

L'imam Khomeini, (Que son âme repose au Paradis), père fondateur de la République islamique d'Iran, regagne la patrie le Premier février 1979, après 14 ans d'exil et a été accueilli à Téhéran par près de trois millions d'Iraniens. Ce jour est marqué dans le calendrier officiel du pays comme le début de la « Décade de l’Aube ». Décade de Fajr ou dahe-ye Fajr, c'est-à-dire « décade de l'Aube »1, est une célébration de dix jours du retour triomphale du défunt père fondateur de la République islamique, Rouhollah Khomeini en Iran en 19792. Les célébrations annuelles durent du 1er au 11 février. Cette période des dix jours entre l'arrivée de l'Imam Khomeini en Iran et la victoire de la Révolution islamique a été baptisée la « décade de Fajr ». Elle est commémorée chaque année partout en Iran et c'est l'un des événements politiques les plus importants du pays. La révolution iranienne, également appelée révolution islamique ou révolution de 1979 est la révolution de 1979 qui a transformé l'Iran en république islamique, renversant l'État impérial et despotique d'Iran de la dynastie Pahlavi. La Révolution musulmane et populaire qui a donné naissance à un Etat république en Iran a déjà 46 ans. (Photos : Archives d’IRNA)