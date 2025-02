Exercice militaire «Nasrallah 2» en Iran

Téhéran (IRNA)- La clôture de l'exercice opérationnel Nasrallah2 a eu lieu le mardi 4 février, dans le but de nettoyer la zone désertique. Les bataillons des forces spéciales de la police de la République islamique, l'unité aérienne et les commandants de la sécurité des provinces de Kerman, du Khorasan du Sud et de Yazd, dans la région de la mosquée de Shokr à Tabas, ont participé à l'événement. Les principaux objectifs de l'exercice comprennent l'établissement de la sécurité dans le désert, l'amélioration des capacités opérationnelles des unités de forces spéciales et le renforcement de la sécurité dans la zone désertique.