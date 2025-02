Le bilan de la guerre génocidaire à Gaza dépasse les 61 000 morts

Le bureau d'information du gouvernement à Gaza a indiqué que plus de 61 000 personnes ont été victimes de la guerre génocidaire à Gaza, et que plus de 2 millions de Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers.

Dans le rapport du bureau d'information du gouvernement à Gaza, il est indiqué que plus de 150 000 unités résidentielles ont été endommagées au cours de la guerre et que le régime sioniste a commis 9 268 crimes contre des familles palestiniennes durant ce conflit.

Selon ce rapport, 1 155 membres du personnel médical, 205 journalistes et 194 agents de la défense civile ont été tués lors de cette guerre. Environ 34 hôpitaux ont été mis hors service, et les dommages du secteur des transports s'élèvent à plus de 1,5 milliard de dollars.