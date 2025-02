La force de défense de l'Iran n'est pas destinée à la guerre et à l'attaque mais à la dissuasion

En marge d'une visite dimanche à une exposition présentant les dernières réalisations du ministère de la défense en matière de défense et d'espace, le président Pezeshkian a déclaré que « ces réalisations montrent que les ennemis ont échoué dans leurs tentatives d'empêcher l'Iran de se tenir debout », a déclaré M. Pezeshkian, ajoutant que ces tentatives hostiles ont même ouvert la voie à l'Iran pour qu'il atteigne des capacités qu'il aurait été peu probable d'atteindre dans des conditions normales.

Le président Pezeshkian a également salué les capacités de défense iraniennes qui renforcent le pays face à toute attaque éventuelle, insistant sur le fait que ces capacités ne constituent pas une menace pour les autres nations. « Ce qui a été présenté ici comme les capacités du pays montre le renforcement de son pouvoir de défense et non de son pouvoir offensif. Nous faisons et continuerons de faire des efforts pour accroître notre puissance de défense, et nous poursuivrons dans cette voie. Ce qui a été présenté ici fait partie de la puissance de défense [de l'Iran], qui n'a pas pour but d'envahir un autre pays, mais de s'assurer qu'aucun pays n'ose mener un acte d'agression contre l'Iran ».

Enfin, le président Pezeshkian a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué aux réalisations du pays dans les domaines de la défense et de l'espace. Il a ajouté que les efforts visant à obtenir des résultats dans d'autres secteurs devraient également être intensifiés et que toutes les personnes contribuant à ces efforts devraient être soutenues.