«Le loup iranien» étourdit les juges à M. Olympia 2019

Le culturiste très expérimenté, connu sous le nom de loup iranien, a donné une performance étonnante à la 55ème compétition Mr. Olympia, un concours de musculation d'une fin de semaine qui a eu lieu à Las Vegas (États-Unis).

Dans sa toute première présence a l'Olympia 2019, Choopan a débuté de manière impressionnante à l’ouverture de l’épreuve masculine.

Brandon Curry a remporté le titre au classement général et est devenu le nouveau Mr. Olympia. William Bonac a également remporté le deuxième titre. Les quatrième et cinquième places sont également allées à Dexter Jackson et Roelly Winklaar.

