Anniversaire de la victoire de la RII : Riyad et Abou Dabi présentent leurs félicitations à Téhéran

Selon le journal saoudien Al-Watan, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Mohammed ben Salmane ont adressé des messages distincts au président iranien, Massoud Pezeshkian pour lui présenter leurs félicitations à l'occasion de cet événement historique.

Dans ces messages, ils ont exprimé leurs chaleureuses félicitations, souhaité santé et prospérité au président iranien, et formulé des vœux de progrès et d’épanouissement pour le gouvernement et le peuple iraniens. Ils ont également insisté sur l’importance de renforcer la coopération commune dans un esprit de bénéfice mutuel pour les deux nations.

Par ailleurs, l'agence de presse émiratie,WAM a rapporté que Mohammed ben Zayed, président des Émirats arabes unis, ainsi que Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-Premier ministre et émir de Dubaï, ont également adressé des messages de félicitations au président iranien à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique.