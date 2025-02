Déclarations anti-iraniennes de Trump : lettre de la RII au Conseil de sécurité de l'ONU

New York – IRNA – Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies, a adressé une lettre au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, qualifiant les déclarations du président américain Donald Trump de « préoccupantes et irresponsables ». Il a affirmé que l'Iran rejette et condamne fermement ces menaces inconsidérées.

Dans cette lettre adressée ce mardi 11 février au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU, le diplomate de haut rang iranien, Amir Saïd Iravani, a dénoncé ces propos comme une « violation manifeste du droit international et de la Charte des Nations unies, en particulier de l’article 2 (4), qui interdit explicitement la menace ou l'usage de la force contre des États souverains ». L’ambassadeur d’Iran à l’ONU a ajouté que ces déclarations provocatrices s'inscrivent dans le cadre de la politique dite de « pression maximale » de Donald Trump, détaillée dans le mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale du 4 février 2025, et qui s'est intensifiée avec des mesures encore plus vastes avec la rentrée du président milliardaire au pouvoir. Il a souligné que cette politique repose sur l'imposition de sanctions unilatérales et illégales ainsi que l’intensification de l'hostilité à l'égard de l'Iran, en violation flagrante des principes fondamentaux et des normes du droit international.