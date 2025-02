La libération des prisonniers est reportée jusqu'à nouvel ordre (Hamas)

Au cours des trois dernières semaines, les dirigeants de la résistance ont surveillé les violations et le non-respect par l'ennemi des termes de l'accord de cessez-le-feu, en retardant le retour des personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza et en les prenant pour cible par des bombardements et des tirs d'armes à feu.

« L'ennemi a retardé le retour des personnes déplacées dans le nord de la bande de Gaza, les a visées par des bombardements et des tirs dans différentes zones de la bande, et a empêché l'entrée de toutes les formes de fournitures de secours comme convenu, alors que la résistance s'est acquittée de toutes ses obligations », a-t-il ajouté.

« La remise des prisonniers sionistes qui devaient être libérés samedi prochain, 15 février, sera reportée jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à ce que l'occupation s'engage à compenser les bénéfices des semaines passées et de manière rétroactive, et nous confirmons notre engagement à respecter les termes de l'accord tant que l'occupation s'engage à les respecter », a déclaré le commandant des Brigades Qassam.