Yémen: "nous sommes prêts à une intervention militaire en cas d’escalade israélienne", (al-Houthi)

À l’occasion de l’anniversaire de la fuite humiliante des Marines et des diplomates américains de la capitale, Sanaa, Al-Houthi a souligné que les États-Unis cherchent à s’emparer des ressources des autres nations et tentent d’accaparer la plus grande part possible des richesses et des intérêts des peuples.

"En écoutant les propos de Trump, on perçoit clairement l’avidité des États-Unis, qui ne se limite pas aux pays musulmans", a-t-il réaffirmé.

Il a expliqué que les Américains considèrent les nations comme de simples ressources à exploiter, et que, selon eux, ceux qui possèdent d’importantes richesses ne sont rien de plus que des "vaches à lait".

Al-Houthi a également dénoncé la manière dont les États-Unis pillent les peuples et s’approprient leurs richesses en dissimulant leurs véritables intentions sous des appellations trompeuses. Cependant, selon lui, Trump se distingue par sa franchise : il ne cherche pas à masquer les objectifs réels des États-Unis sous des termes fallacieux. "La seule différence est que Trump parle ouvertement, mais dans les faits, la réalité témoigne de la cupidité et de la lâcheté américaines à tous les niveaux."

Il a insisté sur le fait que les intérêts sont la priorité absolue des Américains et dictent leur comportement à l’égard des autres nations et de l'Oumma musulmane.

"Certains dirigeants arabes ont collaboré avec les États-Unis, mais lorsque l’intérêt américain a exigé leur éviction, cela s’est fait facilement", a-t-il déploré. Et de poursuivre : "Les Américains n’hésitent pas à abandonner ceux qui se sont tenus à leurs côtés, et les preuves de cette trahison sont nombreuses. Lorsqu’ils prennent une décision agressive sous forme de sanctions économiques contre un pays, il est malheureusement constaté que certains Arabes y adhèrent avec plus d'ardeur qu’ils n’en manifestent envers leur propre engagement envers le Coran".

"Quant aux opérations de "Tempête d’Al-Aqsa", le monde arabe et musulman s’est soit rendu complice, soit a tourné le dos à la Résistance", a-t-il déploré. Et d'ajouter : "Les régimes arabes se contentent de publier des communiqués, sans volonté réelle d’adopter une position concrète. Quant aux régimes traîtres qui ont engagé un processus de normalisation avec Israël, ils ne sont jamais revenus sur cette décision, ce qui signifie qu’ils ont pleinement assumé leur rôle de conspirateurs".

Et le leader d'Ansarallah a affirmé : "Même les animaux savent distinguer leurs amis de leurs ennemis, mais certains Arabes considèrent l’Iran comme un ennemi et Israël comme un ami".

"Notre main est sur la gâchette, et si le régime sioniste entreprend la moindre action contre Gaza, nous réagirons immédiatement en intensifiant les tensions", a-t-il averti.