Ski. Coupe de Turquie : l'Iranienne Atefeh Ahmadi en or

Le premier jour de l'événement, mardi, les athlètes iraniens ont remporté deux médailles d'argent et deux de bronze.

En slalom masculin, Behnam Kia Shemshaki et Morteza Jafari ont remporté les médailles d’argent et de bronze, en 1: 26,99, 1: 27,15 respectivement.

La médaille d’or a été remportée par le Turc Tiriel Luka Abramovich avec un temps de 1: 25,39.

Dans le slalom féminin, Ozlem Carikcioglu, de Turquie, a remporté la médaille d'or avec un temps de 1: 36,67 et l'Iranienne Atefeh Ahmadi (1: 37,51) et Sadaf Saveh Shemshaki (1: 38,05) ont respectivement remporté les médailles d'argent et de bronze.

Des skieurs de sept pays ont participé à l'événement qui a débuté mardi et se déroulera jusqu'au 20 décembre.

