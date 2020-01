Violences policières en France : l’Iran réagit

Mercredi 29 janvier, le compte Twitter officiel de la diplomatie iranienne a exhorté le gouvernement et la police français à agir d’une manière légale, pacifique et non armée et à s'abstenir de recourir à la force et à la violence pure et simple envers les mobilisations interprofessionnelles contre la réforme des retraites et à respecter les droits des manifestants.

La police anti-émeute française a répondu hier à une manifestation pacifique de pompiers avec une main de fer. Des tensions ont éclaté mardi lors de la manifestation de pompiers à Paris. Les manifestations pour réclamer notamment la revalorisation de la prime du feu dégénérées en violence a fait, selon les sources françaises, 28 blessés dont certains gravement.

Ce 28 janvier, des sapeurs-pompiers en grève dénonçant un « manqué de consideration» ont bloqué le périphérique à Paris au grand dam de la préfecture de police, peu avant une manifestation qui est partie de la place de la République en direction de la place de la Nation. Immolation symbolique, fumigènes, sirènes, pétards : les pompiers se sont montrés bien décidés à faire entendre leurs revendications. Des heurts ont éclaté à plusieurs reprises entre des manifestants et les forces anti-émeute.

Depuis le début des manifestations des «Gilets jaunes» en novembre 2018, les cas de blessures graves par la police se sont multipliés dans les rangs des manifestants. Échymoses, brûlures, voire des mains ou des yeux arrachés, les journalistes ont recensé des centaines de blessés par la police, depuis novembre 2018.