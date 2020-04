Entretien Rohani-Macron: le lancement d'Instex «positif mais insuffisant»

Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, lundi 6 avril, le président Rohani a déclaré que «Les sanctions américaines imposées à la République islamique d'Iran sont en violation des règles et règlements de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).»



Il a souhaité plein succès au gouvernement et au peuple français ainsi qu'à tous les peuples du monde dans la lutte contre la pandémie mondiale de coronavirus.

«Tous les pays et gouvernements devraient faire attention à ne pas pouvoir surmonter cette situation sensible sans coopérer et profiter des expériences les uns des autres» a ajouté le président Rohani.

Lutter contre le coronavirus sous sanctions est plus difficile pour la République islamique d'Iran que pour les autres pays, a-t-il déclaré, ajoutant: «Malgré les sanctions illégales imposées contre l'Iran, le gouvernement américain a violé les règles et réglementations internationales. Dans la situation actuelle, les États-Unis violent également les protocoles et règlements de santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) approuvés en 2005. »

Le président Rohani a qualifié les mesures préliminaires et initiales prises par l'UE dans le domaine du lancement d'INSTEX positives mais «insuffisantes». Cette voie ne doit pas se limiter aux produits médicaux et alimentaires, mais plutôt à INSTEX pour répondre à toutes les demandes du pays, a souligné Rohani.

