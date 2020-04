La province Markazi a capté 1.56 milliards de dollars d'investissements étrangers

Hassan Mirzakhani a précisé lors de son interview avec l'IRNA que, durant l'année 1398, la province Markazi était en tête de la liste des provinces iraniennes en matière d'investissements étrangers.

Ce responsable économique a affirmé que l'essor des investissements étrangers dans la province Markazi est considérable car le volume de ces investissements dans l'année 1397 était 18 millions de dollars mais en 1398 cette province a pu capter 1.56 milliard de dollars d'investissements étrangers dans le cadre de 6 grands projets concernant les secteurs de l'énergie, de l'industrie et du tourisme.

Le directeur général des affaires économiques et financières de la province Markazi a réitéré que cette province veut dynamiser encore plus son économie afin de créer des emplois et d'augmenter la production dans cette année 1399 nommée l'année de l'élan de production par le Guide suprême de la Révolution islamique.

La province Markazi, d'une superficie de 29,127 kilomètres carrés, est l'une des provinces les plus industrielles de l'Iran. L'industrie et de l'agriculture constituent la base de l'économie de la province. Cette province, tenant compte de ses multiples potentialités industrielles, agricoles, sa proximité avec la capitale et son emplacement dans les corridors nord-sud et est-ouest, est une des provinces les mieux classées pour attirer les investissements étrangers.