Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse, ce mardi, à une question du journaliste d'IRNA concernant les perspectives de coopération bilatérale entre Téhéran et Moscou à l'heure actuelle, a déclaré : « La Russie accorde de l'importance à ses bonnes relations et à sa coopération avec l'Iran, et a l'intention de développer ces relations de manière globale, y compris en aidant à résoudre des problèmes majeurs comme le programme nucléaire. »

Dmitri Peskov a également souligné que le processus de coopération entre Moscou et Téhéran n'a aucun lien avec les relations entre la Russie et les États-Unis. » « Nous croyons que si la volonté politique existe de la part de toutes les parties concernées, la question du programme nucléaire iranien peut et doit être résolue de manière diplomatique », a insisté le diplomate.