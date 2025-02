Assassinat d'un étudiant à Téhéran : la Police a arrêté le meurtrier

Le général de brigade Abbas Ali Mohammadian a déclaré mardi : « Les accusés ont été arrêtés lors d'une opération. Lors de l'enquête, ces voleurs ont avoué le meurtre d'Amir Mohammad Khaleghi. »

Les accusés ont avoué avoir commis 30 à 40 vols au cours des 2 à 3 derniers mois.

Le ministère des Sciences, l'Université de Téhéran et la faculté de la gestion avaient publié des communiqués, exprimant leur profond regret et leur choc face à cet incident malheureux, en appelant à une enquête sérieuse et immédiate sur l'affaire.

Amir Mohammad Khaleghi, étudiant en licence de gestion à l'Université de Téhéran, a été attaqué avec une arme blanche par deux voleurs à moto mercredi soir, dans un quartier à la proximité de la Cité universitaire. Malheureusement, après avoir été transféré à l'hôpital par les aides d'urgence, il est décédé jeudi matin, en raison de la gravité de ses blessures.

Les accusés avaient couvert leur visage et caché la plaque d'immatriculation de leur moto.