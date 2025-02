L’Iran joue un rôle irremplaçable pour maintenir la sécurité du golfe Persique (Araghchi)

La 8e conférence sur l'histoire des relations étrangères iraniennes intitulée « La politique étrangère de l'Iran et le golfe Persique au cours de l'histoire » s'est tenue ce matin, mardi 18 février, au Centre d'études politiques et internationales du ministère des Affaires étrangères en présence du ministre des Affaires étrangères de la République islamique.

« Le golfe Persique, en tant que l'une des zones maritimes les plus importantes du monde et l'un des berceaux des civilisations les plus grandes, a été d'une priorité stratégique et par conséquent, en tant que mémoire humaine collective, il mérite une attention particulière surtout dans le domaine de la recherche. », a déclaré Abbas Araghchi.

« Malgré toutes les pressions [des forces extrarégionales], la République islamique a essayé d'assurer la stabilité, la sécurité durable et la liberté de navigation dans le golfe Persique dans le cadre de sa doctrine de sécurité. Une autre preuve importante de ce phénomène est le rôle important joué par l’Iran dans le maintien de sa sécurité énergétique lors de la première et de la deuxième guerre du Golfe persique. », assure le chef de la diplomatie iranienne.