Rohani appelle à rester vigilant contre les mouvements hostiles dans la région

Dans des commentaires publiés vendredi, le président iranien a salué le lancement du satellite militaire Noor en début de semaine par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). C'était une bonne décision dans la bonne direction, a-t-il dit.



«Ce succès est un signe que le renforcement du secteur spatial dans le pays et dans les forces armées a été une étape correcte et efficace», a déclaré Rohani lors d'un appel téléphonique avec le ministre de la Défense, le général de brigade Amir Hatami.

Le CGRI a réussi à mettre le satellite Noor-1 (Light 1) dans l'espace le 22 avril, une décision qui a irrité plusieurs pays occidentaux.



Les États-Unis ont affirmé que le lancement montrait que l'Iran pouvait viser d'autres pays avec ses missiles à longue portée.

Washington et ses alliés ont même qualifié le lancement de violation d'une résolution des Nations Unies sur un accord de 2015 sur le programme d'énergie nucléaire de l'Iran, ce que Téhéran et les signataires du traité ont rejeté comme sans fondement.



Les autorités iraniennes ont déclaré à plusieurs reprises que la puissance des missiles du pays est uniquement destinée à la défense.

Dans ses commentaires de vendredi, Rohani a réitéré que l'Iran devrait faire plus pour renforcer encore ses capacités spatiales.



«Nous devons essayer de faire plus qu'avant pour le développer (le secteur spatial)», a déclaré le président.



Il a également évoqué une série de «provocations» récentes de certains pays du golfe Persique, affirmant que l'Iran devrait agir pour conserver son rôle de stabilisateur en Asie occidentale.

«Tout en maintenant notre vigilance et (notre) présence de premier plan dans la région, nous devons soigneusement poursuivre les stratégies qui assureraient et renforceraient la stabilité et la sécurité durable dans la région.»

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**