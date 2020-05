Le top 5 des lutteurs iraniens

D'après l'Union mondiale de lutte, Gholam Reza Takhti, Hamid Sourian, Abdollah Movahhed, Rassoul Khadem et Hassan Yazdani sont respectivement les 5 meilleurs lutteurs iraniens dans l'histoire du pays.

1. Le grand Takhti, avec une médaille d'or et 2 médailles d'argent des jeux olympiques, 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent du championnat du monde et une médaille d'or aux Jeux asiatiques, a remporté le titre de meilleur lutteur de l'histoire de l'Iran. Takhti est une figure vénérée par la nation iranienne pour sa brillante carrière sportive aussi bien que pour sa personnalité héroïque et ses qualités morales.

2. Dans ce classement, Hamid Sourian est le seul champion iranien de la lutte gréco-romaine dont le nom est inclus parmi le top 5. Sourian qui est au deuxième dans la liste a une médaille d'or des Jeux Olympiques, 6 médailles d'or du championnat du monde et 2 médailles d'or du championnat de l'Asie.

3. Abdollah Movahhed est à la troisième place avec une médaille d'or aux jeux olympiques, 5 médailles d'or du monde et 2 médailles d'or des Jeux asiatiques.

4. Rassoul Khadem, qui a gagné une médaille d'or et une médaille de bronze aux jeux olympiques, 2 médailles d'or et une médaille d'argent au championnat mondial, une médaille d'or et une médaille d'argent des Jeux asiatiques, et 5 médailles d'or au championnat de l'Asie, est également classé quatrième lutteur dans l'histoire d'Iran.

5. Le seul lutteur iranien en activité dans cette liste est Hassan Yazdani, natif de la province de Mazandaran, le berceau de la lutte en Iran. Le jeune Hassan Yazdani a déjà remporté une médaille d'or olympique, 2 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze au championnat du monde, une médaille d'or aux Jeux asiatiques et une médaille d'or au Championnat d'Asie.

Parmi les grands absents de ce classement, il faut noter absolument Emam Ali Habibi avec une médaille d'or des JO et 3 médailles d'or du championnat du monde te une médaille d'or aux jeux asiatiques.

La lutte est le sport national d'Iran.