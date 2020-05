Forbes: L'Iran a dévoilé un sous-marin sans équipage de fabrication nationale

"Ce sous-marin a été présenté lors d'une cérémonie de présentation de plus de 100 nouveaux bateaux de la Marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI). En ce qui concerne sa catégorie, sa taille et surtout son système de propulsion diesel-électrique, ce véhicule est à peu près comparable au sous-marin extra-large sans équipage Orca (XLUUV) fabriqué par Boeing pour la Marine américaine.", a ajouté le journal américain Forbes.

"Le ralliement de ce grand sous-marin sans équipage (UUV) peut offrir au CGRI une nouvelle dimension dans ses capacités de guerre systématique; ce qui renforce la puissance et le prestige de ses forces dans la région. La propulsion diesel-électrique de cet engin lui donne une très longue portée. Et sa grande taille peut lui permettre de s'équiper par des armes plus considérables. Un grand UUV peut être utilisé aussi pour la pose de mines navales.", a écrit Hi Sutton, le journaliste spécialiste de Marine de Forbes.

"Ce qui est le plus complexe dans le procès de la fabrication de ces sortes de sous-marins, c'est le contrôle et l'automatisation. Mais l'Iran se dote d'une longue expérience dans la construction des bateaux explosifs télécommandés.", a précisé le journal Forbes.

La cérémonie de ralliement de plus de 100 navires, bateaux et sous-marins de différentes classes à la marine du CGRI, a été organisée jeudi matin en présence de Hossein Salami, commandant en chef du CGRI, d'Amir Hatami, ministre iranien de la Défense, d'Alireza Tangsiri, commandant de la marine du CGRI.

Ces navires ralliés ont été produits et optimisés par des experts de l'Organisation iranienne des industries maritimes du ministère de la Défense et des centres techniques spécialisés de la Marine du CGRI.

Ces navires avec une très bonne capacité hydrodynamique, une vitesse surprenante, une manœuvrabilité appropriée et une puissance offensive élevée sont difficilement détectés aux radars et vont largement améliorer les capacités de la marine du CGRI dans la région du golfe Persique et le détroit d'Ormuz.