L'Iran se tiendra toujours aux côtés de l'Afghanistan (Rohani)

Le président iranien Hassan Rohani et le président afghan Ashraf Ghani ont eu un entretien téléphonique lundi sur l'expansion de la coopération bilatérale.



Rohani a félicité Ghani pour son nouveau mandat et s'est déclaré satisfait de l'accord intervenu entre les groupes politiques du pays, exprimant l'espoir qu'avec les efforts de tous les éléments du gouvernement et du Haut Conseil pour la réconciliation nationale pour parvenir à une plus grande paix, stabilité et sécurité en Afghanistan.

Faisant référence aux mesures et aux succès de l'Iran dans la lutte contre le coronavirus et fournissant des services médicaux et de santé gratuits aux immigrants afghans, il a déclaré: «Les services de santé aux frères afghans dans la lutte contre le coronavirus se poursuivront.»



Déclarant que la politique de la République islamique d'Iran est de développer des relations fraternelles et amicales et une coopération avec tous les voisins, en particulier l'Afghanistan, a-t-il noté, «Nous considérons le développement de la stabilité et de la sécurité en Afghanistan conformément à notre propre stabilité et sécurité et pensons que les désaccords entre les groupes peuvent être résolus dans le cadre des principes et nous sommes toujours aux côtés du gouvernement afghan et du peuple afghan.»

Nous devons travailler pour accélérer la mise en œuvre des accords et des projets entre nous, y compris le chemin de fer Khaf-Herat, comme l'un des projets économiques les plus importants entre les deux pays », a déclaré le président iranien, ajoutant: «Les relations bilatérales entre l'Iran et l'Afghanistan sont sur la voie du progrès.»



«L'achèvement et le lancement du projet de chemin de fer Chabahar-Zahedan dans l'année à venir peut créer une transformation positive dans le développement du transport de marchandises dans la région», a-t-il noté.

Le président afghan Ashraf Ghani, pour sa part, a souhaité bonne santé et succès au gouvernement et au peuple iraniens dans la lutte contre le coronavirus, et a salué l'assistance et les services médicaux fournis aux réfugiés afghans en Iran.



Évoquant le rôle constructif de la République islamique d'Iran dans la stabilité et la sécurité de la région, Ghani a appelé l'Iran à soutenir le processus de paix et de dialogue en Afghanistan.



Il a également évoqué le développement des relations entre l'Iran et l'Afghanistan dans divers domaines et a exprimé l'espoir qu'avec les efforts des responsables des deux pays, les relations et la coopération entre les deux pays se développeraient.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**