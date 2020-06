Iran: la production laitière a franchi la barre des 11 millions de tonnes en 2020

Morteza Rezaei a déclaré lundi: "Chaque année, environ 15 millions de tonnes de maïs fourrage sont produites et environ 18 millions de tonnes de céréales et de farine sont transportées en Iran. Et cela a crée de milliers d'emploi pour les agriculteurs iraniens."

"Au cours de l'année 1398 (mars 2019-mars 2020), selon les rapports douaniers, plus de 700,000 tonnes de lait et de produits laitiers et plus de 50,000 tonnes de lait en poudre ont été exportés par l'Iran.", a ajouté le vice-ministre iranien de l'agriculture.