Iran: 417 millions de dollars de nouveaux investissements étrangers

D'après le bilan des contrats conclus au cours du premier mois de l'année iranienne 1399 (mars 2020-mars 2021), l'Allemagne, l'Autriche, les EAU, la Chine et l'Italie sont les 5 premiers pays investisseurs dans l'industrie iranienne.

La province de Sistan et Baloutchestan au sud-est d'Iran est la première destination des investissements étrangers. Téhéran, Alborz, Ispahan et Kurdistan sont les quatre autres provinces iraniennes qui étaient les plus attirantes pour les investisseurs étrangers.

La fabrication de produits chimiques et pétroliers et de combustibles nucléaires constituent la partie la plus large de ces projets de financement étranger.

Le secteur minier en Iran a pu capter 680,000 dollars d'investissements étrangers. Un volet de 500,000 dollars concernait le domaine commercial. Mais la partie essentielle de ces investissements étrangers se réalisent dans l'industrie iranienne qui a capté 416.2 millions de dollars.

Au cours de l'année 1398 (mars 2019 – mars 2020), 82 contrats d'investissements étrangers d'une valeur de 854 millions de dollars ont été conclus en Iran dans les domaines de l'industrie, de la mine et du commerce.