Dans le cadre de son message de félicitations, Roberto Fico, le président de la Chambre des députés italienne a précisé: "Nos deux pays sont confrontés aux conséquences de l'épidémie du COVID-19. La récente réouverture du Parlement iranien et l'élection de Votre Excellence sont des signes les plus forts de votre volonté de sortir de cette crise et de revenir à la normale.

Élu sur la liste du mouvement de 5 étoiles, Roberto Fico a ajouté: "L'amitié irano-italienne découle des liens parlementaires traditionnels."

Le président du Parlement italien a affirmé que durant la présidence de Dr. Ghalibaf, la coopération entre les parlements de deux pays peut se développer grâce aux rencontres et aux dialogues à propos des questions d'intérêt commun.