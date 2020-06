Ghalibaf: La négociation avec les USA est absolument nuisible et interdite

Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré dimanche lors de la séance publique de l'Assemblée islamique: " Ces derniers jours, les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et, malheureusement, certains pays européens ont une fois de plus montré leur caractère non-fiable et hostile à la nation iranienne. Ils nous ont prouvé qu'il n'y a pas d'autre moyen de protéger les droits et la dignité de la nation iranienne et d'assurer le progrès de l'Iran que par une résistance intelligente et une sagesse révolutionnaire."

"La nation iranienne a choisi la voie de la résistance active. Il s'agit d'une demande décisive de la nation et acceptée par les autorités, et il n'y aura pas d'autre plan dans les prochains mois.", a ajouté le président du parlement iranien.

En évoquant la résolution anti-iranienne qui a été adoptée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA suite aux actions perfides des régimes américain et sioniste et des pays européens, le Dr. Ghalibaf a affirmé: "Le monde entier a vu qu'en dépit de tous les plans élaborés, aucun consensus mondial n'a été formé contre l'Iran, et certaines grandes puissances et de nombreux autres pays se sont ouvertement opposés à cette résolution. La résolution a été votée sous la forte pression des États-Unis. Mais les États-Unis et le régime sioniste ne peuvent atteindre aucun de leurs objectifs sur la scène régionale et internationale, et en aucun cas, l'Agence ne sera autorisée à violer le cadre juridique."

Mohammad Bagher Ghalibaf a précisé: " Certes, nous ne sommes pas contre la diplomatie et les négociations, mais nous pensons que les négociations avec les États-Unis sont absolument nuisibles et interdites. Les négociations avec les pays européens doivent être menées avec la plus grande prudence. Les négociations avec l'AIEA doivent se poursuivre de manière que les droits et les intérêts du peuple iranien soient protégés."