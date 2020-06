Résolution anti-iranienne : l’Europe se laisse manipuler par Trump et Bolton

« John Bolton, un ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a qualifié dans ses mémoires d’idiot et d'imprévisible le Président Donald Trump, et Trump l'a traité pour sa part d'idiot et incompétent », rappelle aux Européens le Contre-amiral, Ali Chamkhani sur son compte Twitter.

Dans un livre brûlot, John Bolton, ex-conseiller de Trump pour la Sécurité qui a prévu plusieurs apparitions télévisées ce week-end, a déjà asséné sa conclusion jeudi: Donald Trump est selon lui «inapte» à présider « la première puissance » mondiale.

En face, le milliardaire républicain s'est déchaîné sur Twitter contre son ex-conseiller, qualifié d'«idiot ennuyeux et aigri qui voulait seulement déclencher une guerre» et a attendu d'être limogé en septembre pour critiquer son ancien patron qu'il défendait bec et ongles jusque-là.

La résolution de la Troïka européenne contre l'Iran a été approuvée vendredi lors de la réunion saisonnière du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), malgré la forte opposition de la Chine et de la Russie, co-signataires du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien de 2015 (PGAC).

Ce tweet du Secrétaire du Conseil suprême de la Sécurité nationale iranienne, Ali Chamkhani, intervient en réaction à l’adoption, vendredi, du projet de résolution de trois pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne) par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avancé sous prétexte que Téhéran n’pas autorisé deux accès supplémentaires à l'Agence.

Téhéran rejetant complètement la résolution du Conseil des gouverneurs a promis de prendra les « mesures appropriées » pour y répondre.

Le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, appelle également la troïka européenne à faire preuve de courage face aux USA et de ne pas s’aligner sur leurs politiques hostiles et unilatérales.