Développement d’un nano-pansement en Iran capable d’arrêter le saignement

« Ce produit est utilisé comme une homéostase (le maintien d'une équilibre déterminée dans un organisme vivant pour ainsi arrêter le saignement) par les chirurgiens et les orthopédistes, et peut également être utilisé par les médecins et le personnel des centres médicaux d'urgence, des hôpitaux et du grand public (sous forme d’un composant important de la trousse de premiers soins), a déclaré, Tayyebeh Zohrabi, directrice de l'équipe de recherche.

Madame Zohrabi a ajouté: « un nano bandage a également été conçu et fabriqué pour la première fois dans le pays voir le monde avec la capacité d'arrêter efficacement un saignement. »

« Notre produit sous forme d'un bandage d'une épaisseur d'un micromètre (avec la pression minimale appliquée sur la blessure), peut être une aide efficace pour contrôler les saignements sévères au service des techniciens médicaux d'urgence. D’autre point intéressant à noter c’est le prix économique de ce produit de fabrication locale. En raison de sa production dans le pays, ce produit peut être mis à la disposition des centres d'urgence du pays et d'autres centres médicaux à un prix très raisonnable », a-t-elle précisé.

« En raison des prix très élevés des produits d'homéostasie sur les marchés internationaux, le produit offert avec une haute qualité, égale à des marques étrangères. Avec un coût de production très raisonnable le produit a également un haut potentiel d'exportation », a renchéri la responsable.

De plus, en tant qu'entreprise prospère et active dans le domaine des nouveaux pansements, exclusivement pour les produits destinés à stopper le saignement, elle a répondu à de nombreux besoins du pays, et d'autre part, en exportant des produits, nous apporterons des devises importantes pour le pays à l'avenir.