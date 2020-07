Iran: la révolution dans l'industrie électrique

L'inauguration de ces 20 mégaprojets rend l'Iran le pôle énergétique de la région. Le démarrage de la première centrale nationale avec une efficacité de 60%, la mise en service de la première centrale géothermique du pays, la mise en marche de la centrale Sirik dans la province de Hormozgan, l'augmentation à 39% de l'efficacité annuelle moyenne des centrales thermiques, la réduction à moins de 9% de la perte d'énergie dans les réseaux de distribution et de livraison, l'achèvement de la troisième ligne de 400 KW Iran-Arménie, l'augmentation des exportations d'électricité vers les pays voisins, les études sur la synchronisation des réseaux électriques de l'Iran, l'Azerbaïdjan et la Russie, le développement de la fibre optique sur la plateforme du réseau électrique et la promotion de la cyber-défense dans le domaine des infrastructures électriques d'Iran constituent une partie de ces nouveaux projets du ministère iranien de l'Énergie.

Le ministère iranien de l'Énergie est également déterminé à avoir, pour la première fois en Iran, un été sans aucune coupure électrique.