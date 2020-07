L'Iran ne laissera aucune action hostile sans réponse

«La République islamique d'Iran ne laisse aucune action hostile contre la nation iranienne sans réponse et donnera une réponse ferme et appropriée à toute mesure imprudente lorsque le moment sera venu», a déclaré vendredi Seyyed Abbas Mousavi, heures après, deux avions de combat américains ont effectué des manœuvres dangereuses près du vol 1152 de Mahan Air avec 163 passagers et membres d’équipage à bord, mettant la vie de civils en danger.

Mousavi a ensuite fermement condamné la mesure «aventureuse» de l’organisation terroriste CENTCOM et l’a décrite comme une violation des règles de l’aviation internationale et contre la paix et la sécurité régionales.

L’affirmation du CENTCOM selon laquelle des avions de combat effectuaient des missions aériennes de routine près de la base militaire d’al-Tanf et ont effectué une inspection visuelle à une distance de sécurité est «absurde», a déclaré le porte-parole, décrivant une telle mesure à la suite de nombreuses violations des lois.

«La présence de troupes américaines en Syrie est illégale, tout comme la mission de ses avions de combat. Plus important encore, personne n'a autorisé les États-Unis à inspecter les avions de ligne civils avec leurs avions de combat.

C'est illégal et dangereux, et met en danger la vie des civils, d'autant plus que malgré les allégations, aucune distance de sécurité n'a été observée.

La République islamique d'Iran poursuivra cette action américaine par le biais d'organismes internationaux tels que l'OACI et ne laissera pas l'Amérique saper les lois internationales avec son comportement d'intimidation, a-t-il déclaré.



Le porte-parole a mis en garde contre toute nouvelle aventure des États-Unis ou du régime israélien dans la région, ajoutant que la stabilité de l'Asie occidentale ne devrait pas se transformer en un instrument de campagne électorale aux États-Unis.



Deux avions de combat américains ont mis en danger la vie de dizaines de civils iraniens et libanais après avoir effectué des manœuvres dangereuses près du vol 1152 de Mahan Air à destination de Beyrouth jeudi soir. Le pilote de l’avion de ligne aurait réduit l’altitude de vol pour éviter de heurter les avions de combat, ce qui aurait causé plusieurs blessures parmi les passagers.

Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères Zarif a tweeté: «Les États-Unis occupent illégalement le territoire d'un autre État et harcèlent ensuite un avion de ligne civil régulier - mettant en danger des passagers civils innocents - ostensiblement pour protéger leurs forces d'occupation. Audace pour aggraver l'anarchie sur l'illégalité. Ces hors-la-loi doivent être arrêtés avant la catastrophe. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**