Les coopérations Iran-Italie se développent malgré les sanctions

Dans une interview exclusive accordée à IRNA, l'ambassadeur d'Italie en Iran a décrit les actions de l'ambassade d'Italie pour renforcer les relations de longue date entre Téhéran et Rome dans tous les domaines.

"Il existe une longue et importante amitié entre les deux nations. Dans le domaine des affaires culturelles, nous avons réalisé de nombreux projets qui ont généralement suscité l'intérêt, la motivation et l'approbation du peuple et du gouvernement iraniens.", a déclaré Giuseppe Perrone.

"Les institutions gouvernementales de la République islamique d'Iran ont toujours fait preuve d'une grande motivation et d'un grand intérêt pour coopérer avec mon pays, et pour cette raison nous avons pu mener des activités dans les domaines du cinéma, de l'art, du théâtre, de l'architecture, du design et de l'archéologie.", a ajouté ce diplomate italien.

"L'Italie était très active en Iran l'année dernière; Cela confirme l'identité commune des deux pays et la manière dont ils ont coopéré dans le passé et continuent de le faire aujourd'hui.", a précisé l'ambassadeur d'Italie en Iran en poste depuis le 15 juin 2019.

Concernant le rôle des médias et des journalistes dans le renforcement des relations entre les deux pays dans tous les domaines Giuseppe Perrone a déclaré: "Les médias sont très importants pour établir des relations stables entre les deux pays. Les médias italiens sont récemment devenus très intéressés à écrire sur l'Iran. Les reportages des journaux italiens sur l'Iran s'améliorent progressivement. L'échange d'expériences dans ce domaine est très important et les journalistes doivent venir eux-mêmes en Iran et toucher directement à la réalité de ce pays."