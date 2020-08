Les tentatives américaines de confronter le multilatéralisme sont vouées à l'échec (l’ambassadeur d’Iran en France)

Ce mardi, 1 août, Bahram Ghassemi a évoqué la récente tentative des États-Unis d'adopter un projet de résolution contre l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU et a déclaré que ce qui s'est passé lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité de l'ONU était un processus qui a abouti à un nouveau résultat qui aura des répercussions secondaires qui pourraient s'accompagner d'autres surprises.



Il a ajouté que les Etats-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité et revendiquant le leadership mondial, ont subi un scandale et une défaite historiques qui peuvent être perçus de tous côtés comme une fondation et un tournant dans le cours de l'histoire contemporaine.

Ghassemi considérait le rôle de la diplomatie iranienne dans ce conflit historique comme indéniable qui devait être examiné avec précision, équité, sagesse et bon timing, mais d'un autre côté, ce résultat au Conseil de sécurité a des angles et des couches plus complexes et a ajouté: Le total de l'opposition et des voix favorables au Conseil de sécurité - 13 contre 2 - peut révéler un autre point important et fondamental, dont le premier est les préoccupations de chacun dans le monde au sujet de la domination continue d'une force qui viole les lois et des dirigeants peu fiables et ignore toutes les normes internationales et les droits de l'homme, jusqu'au monde unilatéral, un monde très dangereux et non viable.

Il considérait le multilatéralisme comme la seule solution qui pourrait mettre le monde malade actuel dans une meilleure orbite, la sécurité, une paix durable, le développement économique et la justice.

L'ambassadeur iranien a déclaré que plus de tentatives américaines dans les jours et les semaines à venir pour affronter le multilatéralisme et les normes internationales sont vouées à l'échec plus que jamais.

