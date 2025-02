Le vainqueur ultime de l a guerre est le peuple palestinien (Général Bagheri

Lors d’une rencontre jeudi à Téhéran avec Ziyad al-Nakhalah, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baqeri, a déclaré que le soutien à la nation palestinienne opprimée constituait l'identité de l'establishment islamique iranien.

Il a ajouté que l'imam Khomeini, le défunt fondateur de la révolution islamique, avait institutionnalisé ce principe dans la constitution et dans toutes les branches du gouvernement iranien.

« Malgré tous les problèmes, y compris la guerre, les sanctions et les pressions étrangères, la République islamique d'Iran n'a jamais cessé de soutenir la Palestine et la résistance au cours des dernières années. Ce soutien est et restera indéfectible », a déclaré M. Bagheri.

Le général Bagheri a noté que les développements de l'année et demie écoulée, indépendamment de tous les crimes israéliens, du grand nombre de morts et de la pression exercée sur la nation palestinienne opprimée, ont fait de la Palestine la question numéro un dans le monde.

« Cela a prouvé au monde entier que la lutte du peuple palestinien est légitime, que le régime sioniste est un criminel et un usurpateur, que l'Amérique soutient les oppresseurs et les usurpateurs, et que le soutien des Européens relève de la même catégorie », a-t-il déclaré.

Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a déclaré que les principaux objectifs d'Israël étaient de détruire le front de résistance et d'expulser les Palestiniens de Gaza.

« Le régime d'occupation n'a atteint aucun de ses objectifs. Le vainqueur ultime de cette guerre est le peuple palestinien. Cela sera inscrit dans l'histoire », a déclaré M. Bagheri.

Baptisées opération Promesse Honnête 1 et 2, ces frappes constituent un développement stratégique et influent dans l'esprit des nations de la région, a déclaré M. Nakhala.

« La République islamique d'Iran est le foyer de la résistance », a-t-il ajouté.

M. Nakhalah a également salué le rôle efficace et constructif joué par le groupe de résistance libanais Hezbollah dans le soutien à la résistance palestinienne contre l'invasion israélienne génocidaire de la bande de Gaza.

« Les résistants palestiniens se sont battus aux côtés de leurs camarades du Hezbollah contre le régime sioniste, et nombre d'entre eux sont tombés en martyrs ou ont été blessés au cours de ce processus », a-t-il déclaré.

« C'est un signe de l'unité du front de résistance et une source de fierté pour la nation palestinienne.

Cette synergie militaire et politique entre les groupes de résistance a forcé l'ennemi sioniste à reculer et à accepter les conditions du front de résistance pour un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza, a déclaré M. Nakhala.