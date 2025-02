L’Iran négocie, « mais pas au prix de sa dignité » (Président Pezeshkian)

Ce jeudi soir 20 janvier, lors d'une réunion avec les élites et intellectuels de l’ouest de la province de Téhéran, Massoud Pezeshkian a dénoncé les crimes du régime sioniste à Gaza et au Liban, ainsi que le soutien des prétendus défenseurs des droits de l’homme aux atrocités du régime d’Occupation. Il a déclaré : « Aucun esprit éveillé ne peut accepter ce que l'Israël criminel inflige aux populations sans défense de Gaza, du Liban et de la Palestine. Les États-Unis et l'Europe non seulement soutiennent la brutalité du régime sioniste, mais ils l'appuient en lui fournissant des bombes et des armes. »

Insistant sur le fait que toute négociation devait se faire dans l’honneur, le président Pezeshkian a cité un proverbe turc : « Nous ne piétinons pas notre dignité. Nous ne traverserons pas le pont des traîtres, même si le torrent nous emporte, et nous ne dormirons pas à l’ombre du renard, même si le lion nous menace. Il est inacceptable qu’ils posent leurs mains sur notre gorge, exigent toutes les concessions, puis prétendre vouloir négocier. »

Il a poursuivi : « Ils pensent qu’avec des menaces, ils peuvent nous contraindre à tout accepter. Mais nous sommes des êtres humains et nous dialoguerons avec dignité. Cependant, nous ne plierons pas sous la contrainte. »

Dans une autre partie de son discours, le président de la RII a ajouté : « Si le milliard de musulmans de la région était uni, le régime sioniste, avec ses deux millions d’habitants, ne pourrait pas imposer une telle situation aux musulmans. On nous a divisés en factions ethniques et religieuses et on nous a dressés les uns contre les autres. Ce régime infanticide commet des crimes, et personne ne lui répond, car les États-Unis le protègent. »

Il a conclu : « Certains ont peur d’Israël parce qu’il est soutenu par les États-Unis. Mais nous n’avons pas peur et nous n’aurons jamais peur, car une telle attitude sied à notre société. »