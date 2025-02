Le développement des relations avec l’Afrique est l’une des « priorités du quatorzième gouvernement iranien »

Ce jeudi, 20 février, lors d’une rencontre avec les chefs des missions diplomatiques des pays africains en Iran, Mohammad Reza Aref a dénoncé les sanctions injustes imposées par les pays occidentaux contre l’Iran. Il a insisté sur le fait que « la réalité de la société iranienne est totalement différente de l’image que l’Occident en donne. Aujourd’hui, la civilisation occidentale, sous le slogan de la liberté, ne reconnaît aucun droit fondamental aux pays en développement et impose sa vision par l’influence et la menace au sein des organisations internationales. »

« Ce que les pays occidentaux font à Gaza, au Liban et en Palestine s’inscrit dans la même logique que les sanctions imposées à l’Iran. Ils privent les pays en développement du droit d’exprimer leurs opinions, à moins qu’ils n’acceptent d’être des esclaves modernes, soumis aux intérêts des puissances développées », a-t-il renchéri.

Faisant référence aux activités nucléaires pacifiques de l’Iran, Aref a affirmé : « La stratégie de la République islamique d’Iran en matière nucléaire est que tous les pays du monde doivent avoir accès aux technologies avancées. Ces capacités, qui permettent d’améliorer le bien-être et le niveau de vie des populations grâce aux efforts des scientifiques et des spécialistes, doivent être accessibles à tous. »

Le premier vice-président a ensuite salué la présence des hauts représentants des nations africaines, qualifiant l’Afrique de « continent ancien et grand, doté de ressources précieuses sur les plans matériel et spirituel », et soulignant son importance dans la politique étrangère iranienne. Il a souligné que « les relations commerciales, économiques, agricoles, culturelles et scientifiques de l’Iran avec les pays africains ne se sont pas développées au même rythme que les relations politiques. Aujourd’hui, alors que nos relations politiques se renforcent, il est nécessaire d’intensifier nos interactions dans tous les domaines afin d’établir des relations durables et globales. »

M.Aref a affirmé que la stratégie du quatorzième gouvernement s’inscrivait dans la continuité des orientations fondamentales du système de la République islamique d’Iran en matière de renforcement des relations avec l’Afrique. Il a déclaré : « Le développement global des coopérations avec le continent africain se fera dans des cadres bilatéraux, multilatéraux et régionaux. Compte tenu de nos ressources et de nos capacités considérables, une mise en commun de nos moyens nous permettra de renforcer ces relations et de mieux servir nos populations respectives. »

Il a enfin rappelé l’importance du sommet de coopération économique, organisé sous la supervision d’un comité de coordination doté d’un secrétariat actif au ministère iranien de l’Industrie, des Mines et du Commerce. Il a insisté sur le fait que « la tenue du troisième sommet de coopération économique Iran-Afrique au début de l’année prochaine est une priorité du quatorzième gouvernement. En parallèle, l’Exposition Expo 2025 Iran sera organisée. Nous espérons non seulement accueillir dignement cet événement, mais aussi voir des délégations africaines de haut niveau visiter cette exposition et découvrir les opportunités et les capacités de l’Iran, ce qui pourrait favoriser un développement sérieux des coopérations. »