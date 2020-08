L'Iran et la Russie accentuent leur coopération militaire

Selon le correspondant de l'IRNA à Moscou, le général de brigade Amir Hatami, ministre iranien de la Défense, qui est arrivé samedi à Moscou à la tête d'une délégation militaire de haut niveau, a déclaré: "La coopération militaire Iran-Russie s'améliore pleinement. Nous avons vécu des phases importantes dans les coopérations en matière de défense entre les deux pays."

Amir Hatami a ajouté: "Un exemple de ce progrès dans les coopérations militaires était l'exercice conjoint de l'Iran, de la Russie et de la Chine qui a eu lieu dans le nord de l'océan Indien et dans la mer d'Oman. Et nous sommes intéressés à organiser des nouveaux exercices conjoints. "

Le ministre iranien de la Défense a ajouté: "Ces dernières années nous avions eu de très bonnes évolutions dans les relations entre l'Iran et la Russie. Nous sommes actuellement dans une situation très particulière en termes d'évolutions régionales et internationales. Lors de ce déplacement, nous allons discuter avec les autorités russes à propos des questions régionales, des questions bilatérales et de la coopération militaire Iran-Russie. En plus, nous participons au Forum militaire et technique international Armée-2020 pour connaitre les dernières réalisations militaires."

En ce qui concerne le rôle de la Russie dans la coopération régionale et la promotion de la coopération militaire, Amir Hatami a ajouté: " En termes de technologie et de développements militaires, l'Iran et la Russie sont dans en niveau élevé et donc la coopération dans le domaine des technologies militaires avancées sera poursuivie lors de ce voyage. Étant donné que la Russie est un pays ami et un pays avec lequel la coopération se renforce, ce voyage est une grande opportunité pour nous."

Il est à noter que dans le cadre de sa visite en Russie, le général de brigade Amir Hatami a rencontré son homologue russe le général d'armée Sergueï Choïgou et d'autres responsables russes et a également visité l'exposition ARMY 2020, organisée par le ministère russe de la Défense.

Le Forum militaire et technique international "Armée-2020" se tient à Moscou du 23 au 29 août 2020. Depuis 2015, ce Forum a confirmé son statut d’une des principales expositions d’armes et d’équipements et d'une plate-forme faisant autorité pour discuter du développement et du renforcement de la coopération militaire et technique internationale. Les principaux indicateurs des Forums militaires techniques internationaux "Armée" démontrent clairement le haut niveau de cet événement.

Les relations militaires entre la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie au cours des dernières années, ainsi que la coopération bilatérale dans les domaines politique et économique, se sont développées et ont abouti à des résultats positifs et précieux.

Le renforcement de la coopération en matière de défense entre Téhéran et Moscou dans les sphères bilatérale, régionale et internationale a été annoncé comme l'objectif le plus important de la visite du ministre iranien de la Défense à Moscou.

