Boîtes noires de l'avion ukrainien : les résultats de l'inspection envoyés aux représentants des pays concernés

« Les données contenues dans ces enregistreurs ont été lues du 17 au 24 juillet dans le laboratoire d’enquête sur les crashs du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile en France », a-t-il ajouté.

Cette tâche a été réalisée sous la responsabilité de l'Autorité de l'aviation civile et du responsable de l'enquête sur l'accident de l’Iran avec l'assistance technique de la France. Des représentants de pays tels que les États-Unis en tant que constructeur aéronautique, l'Ukraine en tant qu'opérateur et la France en tant que prestataire de services et consultant technique ont aidé l'Autorité iranienne de l'aviation civile dans ce processus.

Il a poursuivi que des représentants du Canada, du Royaume-Uni et de la Suède, en tant que pays dont les citoyens ont perdu la vie dans l'incident tragique, ont participé au processus pour observer et être au courant des informations.

Un avion de ligne ukrainien avec à son bord une majorité de passagers iraniens s'est écrasé le 8 janvier 2020 à peine quelques minutes après le décollage. Il s'agit d'un Boeing 737 de la compagnie ukrainienne qui quittait l'aéroport international de l'Imam Khomeini dans la banlieue de la capitale à destination de Kiev, capitale ukrainienne et qui a été abattu par erreur par la DCA iranienne. L’incident tragique provoque la mort de tous les passagers.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**