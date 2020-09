La protection des guépards iraniens un projet prioritaire soutenu par l’Organisation de l’Environnement

Le chef adjoint du département iranien de l'environnement, Kiumars Kalantari, a déclaré que sauver le guépard iranien qui est une espèce en voie de disparition est le DoE de la plus haute priorité.



S'exprimant à l'occasion de la fête nationale du guépard asiatique par vidéoconférence, Shahrivar 9 (30 août), Kalantari a déclaré que le ministère iranien de l'Environnement n'épargnera aucun effort pour sauver le guépard persan, une sous-catégorie de guépard asiatique, d'un destin semblable à ceux du Lion iranien et tigre de la Caspienne.



Kalantari a déclaré que le ministère iranien de l'Environnement a publié trois guépards (Koshki, Delbar et Iran) fait partie des grandes réalisations des écologistes à cet égard; Il y a quatre familles de guépards dans le parc national de Turan.

L'Iran a négocié avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et lance également un projet avec l'Italie. L’Iran attend la réponse de la partie italienne, a-t-il déclaré.



Lors d'un épisode dans le centre de l'Iran le 31 août 1994, un homme qui n'avait aucune information sur les guépards a tiré sur deux petits guépards de peur qu'ils ne l'attaquent. En 2003, la journée a été nommée journée nationale de la protection des guépards.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**