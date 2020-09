188 drones et hélicoptères rejoignent la flotte de la Marine du CGRI

Selon un rapport de l'IRNA mercredi 23 septembre depuis la base d'information du CGRI, l'amiral Alireza Tangsiri énumérant, lors de la cérémonie de la remise de 188 drones et hélicoptères à la marine du CGRI, les caractéristiques de ces nouveaux appareils, a déclaré: "Le tournage et la photographie sur le champs de bataille pour détruire des cibles navales fixes et mobiles font partie des capacités de ces drones."

Il a poursuivi : "Avec l'ajout de ces drones, toutes les missions de la marine du CGRI seront couvertes par des drones locaux."

"Ces appareils 100% iraniens surveilleront désormais tous les mouvements marins de la région", a-t-il souligné.

Le commandant de la marine du CGRI, déclarant que les drones fraichement remis sont complètement indigènes, fabriqués par les spécialistes de l'Organisation de l'industrie aéronautique iranienne, a déclaré : "Trois de ces drones ont été dévoilés pour la première fois et sont capables d'effectuer des missions depuis un flotteur aux fins prévues."

Selon cette autorité militaire, il s'agit de deux drones de décollage et d'atterrissage vertical appelés "Sepehr" et "Hod Hod 4". A cela s'ajoute les drones "Chahab 2" et "Mohajer 6" de haute précision qui peuvent voler en mer et sur la côte.

"Avec un rayon de vol de plus de 200 km, Mohajer 6 est capable de transporter 4 missiles et d'effectuer des missions dans toutes les conditions météorologiques", a-t-il expliqué.

