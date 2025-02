Torture des Palestiniens détenus à Israël : le Hamas dénonce « des crimes de guerre »

Dans une déclaration, le Hamas a souligné que « le fait qu'un certain nombre de nos prisonniers héroïques aient quitté aujourd'hui les prisons de l'occupation pour se rendre dans des hôpitaux afin d'y recevoir des soins à la suite d'abus et de tortures confirme la laideur de ce qu'ils subissent ».

Décrivant les violations commises à l'encontre des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, le Hamas les a qualifiées d'« épouvantables ».

Il a qualifié ces violations de « crimes de guerre qui nécessitent une intervention immédiate de la part de la communauté internationale, des Nations unies et des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme pour y mettre un terme et demander des comptes à leurs auteurs ».