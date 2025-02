Des bases de missiles souterraines ne représentent qu'une petite partie des capacités du CGRI (l’amiral iranien)

Des missiles de croisière capables de contrer la guerre électronique des destroyers ennemis sont stockés dans la nouvelle cité souterraine des missiles du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, et le commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, ont inauguré l'installation samedi. Ils ont également inspecté le dernier état de préparation au combat de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Ces systèmes, qui ont été visités aujourd'hui en présence du commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique, étaient armés de missiles terrestres, qui s'ajoutent aux missiles maritimes, et des technologies mises au point par les scientifiques iraniens. ils n'ont pas besoin d'être sur la côte pour mener des opérations, a déclaré le contre-amiral Ali Reza Tangsiri.

Ces systèmes de missiles et ces bases peuvent tirer à des centaines de kilomètres des profondeurs d'un pays armé et atteindre leurs cibles au plus profond des mers, a-t-il souligné.