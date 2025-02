Le corridor ferroviaire iranien, l'itinéraire le plus sûr pour le transport de marchandises vers la haute mer (l’ambassadeur de Kazakhstan)

Lors d'une réunion dimanche avec le PDG des chemins de fer de la République islamique d'Iran, Jabbar Ali Zakeri, l'ambassadeur de Kazakhstan à Téhéran, Ontalap Onalbayev, a souligné que le corridor ferroviaire iranien est l'itinéraire le plus sûr et le plus court pour le transfert de marchandises vers la haute mer.

L'envoyé kazakh a appelé à la tenue encore davantage de réunions entre les responsables des deux pays afin d'atteindre les objectifs fixés par les deux parties.

M. Zakeri a déclaré que l'Iran avait la capacité de transférer cinq millions de tonnes de marchandises par an via son corridor ferroviaire, ajoutant que les deux parties s'efforceraient d'atteindre cet objectif dans les cinq prochaines années.