Trafic d'antiquités : la Turquie restitue à l’Iran 55 biens culturels volés

Après avoir été informé par le consulat général d'Iran à Erzurum que la police turque avait saisi dans cette ville un certain nombre d'objets culturels et historiques appartenant à l’Iran, des images de ces objets ont été envoyées à la direction générale des musées pour examen et identification.

L'examen effectué par des experts a confirmé que certains des objets en question appartenaient à la culture et à la civilisation iraniennes.

Par la suite, une demande officielle a été faite pour le retour des objets dans le cadre de la Convention de l'UNESCO de 1970 et dans le cadre de l'accord de coopération entre la Turquie et la République islamique d'Iran pour empêcher l'entrée et la sortie illégales d'objets culturels et historiques.

À l'issue de ce processus, les objets ont été remis au consulat général d'Iran au musée d'Erzurum lors d'une cérémonie organisée par le directeur général du patrimoine culturel et des musées du ministère turc de la culture et du tourisme et le gouverneur adjoint d'Erzurum.

Parmi les 55 objets restitués figurent une épée de la période sassanide, des figurines animales censées appartenir à l'âge du fer et à l'âge du bronze, plusieurs bols en verre et en métal, une cruche en cuivre et 42 pièces de monnaie historiques appartenant à l'Iran. Ces objets ont été sortis illégalement du pays et introduits en Turquie, puis saisis dans les provinces d'Erzurum et d'Erzincan et placés sous la garde des autorités.